Le sorprese della Continuità: i lavoratori pagheranno di più 

A un mese dal decollo, la nuova Continuità territoriale non smette di regalare sorprese. Ieri è stata inserita la tariffa agevolata che mancava, per gli emigrati con parenti nell’Isola sino al terzo grado o per i tutori di chi abita qui. Ma dal 29 marzo i prezzi dei biglietti penalizzeranno i lavoratori non sardi che pagheranno di più rispetto ai residenti. Intanto è scontro sull’addizionale comunale per i diritti d’imbarco: la maggioranza non si piega all’ultimatum di Ryanair, che invece viene assecondato dall’opposizione.
alle pagine 4, 5