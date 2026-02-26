Dal camice al palco: la band di medici che canta col sorriso 

Nel curriculum più lontano vanta la partecipazione allo Zecchino d’Oro («Avevo cinque anni, mi fermai alle regionali, ma ricordo ancora l’emozione di avere accanto il mago Zurlì»), in quello più attuale una naturale vocazione a scandagliare corpo e anima: «L’ecografista è come un artista: deve conoscere lo strumento, accordarlo, e a quel punto escono fuori immagini che sono come suoni». Allora non stupisce che Danilo Sirigu, responsabile del servizio di Ecografia sperimentale e dei Trapianti del Brotzu e mago dell’ipnosi, accanto al lettino abbia mixer e microfono. La musica è una costante della sua vita, tanto da spingerlo a fondare una band decisamente originale: i componenti sono tutti medici, divisi tra corsie e palco; professionisti della sanità, che mettono in musica le malattie e fanno del bene anche senza camice bianco.

Medici pop

Nome d’arte: “Non solo Ippocrate”. Formazione: Sirigu, fondatore, voce, tastiera e autore dei testi; alla chitarra c’è il medico legale Paolo Porcu, armonica blues e chitarra sono del dermatologo Pietro Iannelli (componente storico insieme a Sirigu), l’igienista Ilio Erbi è alla batteria, l’ematologo Daniele Sabiu al basso; voce e chitarra per il fisioterapista Mauro Usala. E poi c’è l’ultima arrivata: Stefania Sirigu, figlia di Danilo, specializzanda in Pediatria, che nel gruppo canta.

Il repertorio

«Sorridere è un po’ guarire»: il dottor Sirigu ne è assolutamente convinto, lo ribadisce più volte e l’ha messo pure per iscritto in uno dei suoi testi. Che, al netto di due inediti, sono una rivisitazione in chiave decisamente ironica di brani di successo. Con sintomi e patologie raccontate al ritmo di musica: “Attenti al lupo” si trasforma in “Attenti al lupus “, “Sognando la California” in “Sogno che avrò l’ernia“, “Baila Morena” in “Baila la vena”.

Gli esordi

Un destino forse già scritto, per Sirigu: ai tempi dello Zecchino d’Oro non riuscì ad arrivare a Bologna, ma in seguito di palchi è riuscito a conquistarne tanti. Inizialmente come solista: «La prima esibizione, a Perugia, fu un successo. Cantavo sulle basi di Felice Cassinelli e arrivai primo al concorso Castrocaro per medici artisti. Erano gli anni Novanta, di “clinic music” si faceva un gran parlare e decisi di creare un gruppo». All’inizio i “Non solo Ippocrate” comprendevano anche musicisti non professionisti estranei alla sanità. Nel 2010 la svolta: solo medici, e la vittoria al Med Music Festival, arrivata con l’esecuzione di “24.000 bianchi”, rilettura del classico di Celentano “24.000 baci” che racconta la storia di un addome acuto e di un medico in reperibilità. Primo posto. Da lì non so sono più fermati.

Note solidali

Si sono esibiti alla Rai, al Lirico di Cagliari e in tutti i teatri sardi portando in giro la loro “clinic music”, che è anche uno dei loro testi: “Suoni ed ultrasuoni, con le diagnosi io faccio canzoni, il fonendo nella mano è un microfono un po’ strano, che mi serve a far capire che sorridere è un po’ guarire”. E questa simpatica e originalissima band di sorrisi ne strappa davvero tanti. Ridono anche loro, durante le prove nella saletta a casa del dottor Porcu, e continuano a farlo davanti al pubblico. E fanno due volte del bene, perché i loro spettacoli hanno il fine nobile di raccogliere fondi per sostenere progetti di solidarietà: “Non solo Ippocrate” è anche un'associazione di volontariato, con Iannelli presidente.

Vita e colonna sonora

E si ritorna a Sirigu, che oltre all’eccellenza medica ha dalla sua anche l’iscrizione alla Siae con la qualifica di “compositore melodista non trascrittore”, ottenuta dopo aver sostenuto un’esame. Perché “non trascrittore?” «Vado a orecchio, di teoria musicale non so nulla», ammette ridendo: «Ma la musica è la colonna sonora della mia vita: c’è sempre, anche quando faccio l'ipnosi». Una musica diversa, con mixer e microfono accanto al lettino sistemato al piano terra del Brotzu.

