Missione.
27 febbraio 2026 alle 00:44

Insularità ed Europa: enti locali a Bruxelles nel ricordo di Melis 

La specificità delle regioni insulari, le politiche di coesione economica e territoriale, il ruolo delle autonomie locali nei processi decisionali europei: sono i temi principali affrontati nel corso del seminario organizzato nella sede di Bruxelles del Parlamento europeo dal Consiglio delle autonomie locali della Sardegna, dedicato a “Insularità e cittadinanza europea”, che si conclude oggi nella capitale belga. organizzato dal Consiglio delle Autonomie locali (Cal) a partire da martedì 24. L'ultimo appuntamento pervede alcuni incontri su protezione civile, affari europei e agricoltura nella sede di Focus Europe, che supporta gli enti locali nell'accesso ai fondi europei.

Nei giorni scorsi la delegazione del Cal, guidata dal presidente Ignazio Locci, ha incontrato gli eurodeputati della circoscrizione insulare Marco Falcone (FI) e Giuseppe Lupo (Pd) per un confronto sul quadro finanziario 2028-34. Nell’occasione, Lupo ha ribadito che «non si può costruire un’Europa più forte e competitiva sottraendo risorse vitali ai territori. Un bilancio europeo che arretra su coesione, agricoltura e pesca tradisce la sua missione originaria». In particolare, ha aggiunto l’esponente Dem, «nel caso della Sardegna, così come della Sicilia, è necessario tenere conto anche delle specificità legate alla condizione di insularità»: perciò «l’Ue ha bisogno di un bilancio più forte, con più risorse destinate alla coesione».

Nella missione del Cal, una giornata è stata dedicata agli incontri coi dirigenti italiani dei servizi della Commissione europea, per conoscere programmi di interesse per gli enti locali. «Un’occasione per discutere del ruolo degli enti locali e delle autonomie nel sistema comunitario», ha sottolineato Locci: «Ciò assume un rilievo particolare perché la Regione Sardegna è impegnata in un percorso di revisione e rafforzamento del proprio Statuto. L’Europa deve essere sempre più vicina al popolo sardo e al nostro sistema di autonomie locali, perciò serve una legislazione più moderna e al passo coi tempi».

Ieri si è svolto anche un convegno sulla figura di Mario Melis, presidente della Giunta regionale negli anni ’80 e poi eurodeputato del Psd’Az, figura storica dell’autonomia sarda per il suo impegno politico sui temi dell’Europa delle Regioni e dell’autogov erno locale.

