Un nuovo piano di rinascita per l’Isola. Questo l’appello lanciato da Copagri che rimette al centro del dibattito politico l’attuazione dell’articolo 13 dello Statuto speciale della Sardegna, la norma che prevedeva un «piano organico per favorire la rinascita economica e sociale» della regione.

«La Sardegna — sostengono in una nota il presidente Giuseppe Patteri e il direttore Mario Putzolu — non può limitarsi a rincorrere singoli bandi o singole misure settoriali. Serve una visione territoriale di lungo periodo che colleghi infrastrutture, energia, continuità territoriale, sviluppo produttivo, agricoltura e capacità amministrativa e, soprattutto, garantire il ricambio generazionale anche in funzione di contrasto allo spopolamento delle aree interne». E ancora: «Non proponiamo il ritorno ai modelli industriali degli anni Sessanta ma riteniamo che la Sardegna abbia oggi bisogno di recuperare una capacità pubblica di programmazione territoriale che negli ultimi decenni si è progressivamente indebolita».

Per l’organizzazione agricola il punto centrale è che le risorse comunitarie operano attraverso programmi settoriali, assi prioritari e obiettivi specifici spesso scollegati tra loro senza una cornice politica generale capace di orientare la programmazione verso un disegno organico di sviluppo dell’isola.

Da qui la proposta di riaprire il confronto sull’articolo 13 dello Statuto tornato formalmente anche in Parlamento attraverso il disegno presentato nel luglio del 2023, che richiama anche la predisposizione di un «nuovo Piano organico per la Rinascita economica e sociale della Sardegna». La proposta evidenziava la permanenza di squilibri territoriali, ritardi infrastrutturali, difficoltà legate all’insularità e limiti strutturali dello sviluppo regionale, sostenendo la necessità di un nuovo programma straordinario di interventi coordinati per infrastrutture, trasporti, energia, continuità territoriale e sviluppo economico.

«Tra i primi firmatari della proposta compare anche Alessandra Todde – continua la nota di Copagri –, oggi presidente della Regione. Eppure attorno a questo tema permane un sostanziale silenzio politico e istituzionale». Da qui l’auspicio che il tema della Rinascita possa rappresentare ancora oggi uno dei grandi nodi politici, istituzionali ed economici del futuro dell’Isola.

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