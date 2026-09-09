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Narcao.
10 settembre 2026 alle 00:19

Un miele da Oscar per la S’Abioi  

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Nei giorni scorsi, l'Apicoltura S'Abioi di Narcao ha ricevuto l'attestato di qualità per il miele di corbezzolo al XXVI concorso Mieli tipici della Sardegna, tenutosi a Montevecchio.

«Un riconoscimento che ci onora e ci rende orgogliosi», commenta uno dei titolari, Giacomo Santus. «È una grande soddisfazione vedere riconosciuta, ancora una volta, la qualità del nostro lavoro, frutto di passione, dedizione e rispetto per questo straordinario territorio del Sulcis, tra le colline di Narcao e Perdaxius, dove tutti i giorni ci prendiamo cura delle nostre piccole amiche api. Grazie a coloro che continuano a credere nel nostro lavoro e nella qualità dei nostri prodotti».

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