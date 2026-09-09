Un miele da Oscar per la S’Abioi  

Nei giorni scorsi, l'Apicoltura S'Abioi di Narcao ha ricevuto l'attestato di qualità per il miele di corbezzolo al XXVI concorso Mieli tipici della Sardegna, tenutosi a Montevecchio.

«Un riconoscimento che ci onora e ci rende orgogliosi», commenta uno dei titolari, Giacomo Santus. «È una grande soddisfazione vedere riconosciuta, ancora una volta, la qualità del nostro lavoro, frutto di passione, dedizione e rispetto per questo straordinario territorio del Sulcis, tra le colline di Narcao e Perdaxius, dove tutti i giorni ci prendiamo cura delle nostre piccole amiche api. Grazie a coloro che continuano a credere nel nostro lavoro e nella qualità dei nostri prodotti».

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