Ddl antisemitismo, tutto rinviato E fuori c’è la protesta 

Doveva essere il giorno dei primi voti, finisce con un rinvio e una sottosegretaria che lascia la commissione. Ma l'immagine politica della giornata arriva da fuori Montecitorio. Al presidio contro il ddl antisemitismo spuntano le bandiere di Hamas e Hezbollah e, tra i cori, anche uno che inneggia ai miliziani del movimento islamista palestinese. La piazza diventa il nuovo terreno di scontro tra destra e sinistra, su un provvedimento che divide i fronti e apre crepe anche al loro interno. Alla mobilitazione fanno capolino, tra gli altri, la dem Laura Boldrini e il pentastellato Riccardo Ricciardi, Stefania Ascari e Alessandra Maiorino. Una partecipazione che scatena l'attacco della destra. La presenza delle opposizioni è "molto grave", affonda il senatore azzurro Maurizio Gasparri, esortando ad approvare il ddl "il prima possibile" per "smontare la campagna di menzogne in atto" sui limiti alla libertà di critica a Israele. Galeazzo Bignami alza il tiro: Elly Schlein e Giuseppe Conte, incalza il capogruppo di FdI alla Camera, prendano le distanze da una piazza diventata "un megafono" per chi inneggia al terrorismo. Fuori monta la protesta, dentro i lavori si fermano. La discussione generale in commissione Affari costituzionali parte, ma dura soltanto mezz'ora: la sottosegretaria leghista Giuseppina Castiello lascia per un altro impegno. E, senza un rappresentante del governo, i voti saltano. Un inciampo che cade su un'agenda già al limite. Le opposizioni avevano appena protestato per i tempi "troppo stretti": sulla stessa commissione si accavallano cittadinanza, legge elettorale e antisemitismo, dossier ad alta tensione diretti in Aula tra fine settembre e inizio ottobre. Oggi l'Ufficio di presidenza proverà a rimettere ordine: l'esame dovrebbe ripartire la prossima settimana, con l'Aula fissata al 2 ottobre.

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