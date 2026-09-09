A Porto Torres il ricordo di 1393 eroi di guerra 

«Che ci fai sulla nave? Non è il tuo turno». Il fuochista originario di Savona, Mario Nicolò Massaferro, aveva solo 22 anni quando il 9 settembre del 1943 morì sulla Corazzata Roma, la nave ammiraglia della Regia Marina Italiana affondata dalle bombe dell’aviazione militare tedesca nel Golfo dell’Asinara, a 16 miglia dalla costa. «Non importa devo servire la Patria», fu la sua risposta. Era uno dei 1393 marinai che insieme al comandante, l’ammiraglio Carlo Bergamini, morirono all’indomani dell’armistizio che sancì la fine dell’alleanza tra l’Italia e la Germania nazista durante la seconda guerra mondiale. La sua storia passa attraverso il ricordo del pronipote, Fabio Pablo Massaferro, 60 anni, nato in Argentina ma tornato 31 anni fa in Italia, Paese d’origine della sua famiglia emigrata nel ’48 in sud America.

Il marinaio eroe era fratello minore del nonno di Fabio Massaferro, ieri mattina ospite dell’Anmi a Porto Torres, dove non è voluto mancare alla commemorazione della Corazzata Roma, nella piazza dedicata ai Caduti, nel belvedere di Balai, a poche miglia dal luogo della tragedia. «Quel giorno di 83 anni fa, mio prozio era ricoverato nell’ospedale di La Spezia per un’influenza, non poteva partire, invece si fece dimettere per imbarcarsi», racconta. «Un commilitone quando lo vide gli disse che quello non era il suo turno, ma il dovere verso lo Stato veniva prima della salute». Mario Nicolò fu uno dei primi a sentire l’effetto della bomba che, lanciata dagli aerei nemici, entrò per il fumaiolo della nave e la spezzò in due tronconi prima di inabissarsi. Nello stesso giorno nell'arcipelago della Maddalena vennero affondati i cacciatorpedinieri Da Noli e Vivaldi causando 270 vittime.

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