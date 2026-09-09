Sarroch: Antonina e Quintino, quel sì che dura da 75 anni 

Quintino a ottobre compirà 100 anni. Antonina ne ha 97. Dal 6 settembre 1951 sono, a Sarroch, i coniugi Sanna. Un sì lungo 75 anni. La guerra era finita da poco, la raffineria non esisteva. «Ci sposammo di giovedì. In paese non c’erano nemmeno ristoranti: dopo la cerimonia con i pochi ospiti», ricorda la nonnina, «pranzammo a casa di mio suocero. Ostacoli? Certo, ma siamo sempre rimasti uniti». Un anniversario festeggiato nella casa di via Fermi, a Sarroch, con i sette figli, gli otto nipoti e i sette pronipoti.

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