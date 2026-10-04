Un laboratorio per riciclare i tessuti usati 

Partire dai rifiuti per tessere il futuro. È questo lo slogan di Be circular l’iniziativa organizzata dal laboratorio tessile, sociale e creativo La Matrioska.

L’appuntamento è per venerdì 9 ottobre in via Sant’Antonio 122. Sarà l'occasione per esplorare lo spazio condiviso della Biblioteca di condominio, conoscere il laboratorio No Border Books, (dove si trasformano materiali di recupero in zainetti per i bambini migranti a Lampedusa) e partecipare alla speciale “caccia alla tovaglia”, lasciando in dono vecchi tessuti ricamati. Il tutto accompagnato da una buona merenda in compagnia. Migliaia di vestiti usati finiscono ogni giorno in grandi discariche. Lo scopo di Be circular è cambiare questi scenario: trasformare gli scarti tessili in capi unici, creando percorsi di lavoro dignitoso per persone ai margini. La biblioteca di condominio è uno spazio condiviso con una selezione di libri dedicati a sostenibilità e accoglienza.

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