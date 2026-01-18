Un ipogeo nel cunicolo sotto la scalinata 

Il bastione non smette di regalare sorprese. L’ultima è la scoperta di un nuovo ipogeo all’altezza di una delle due aperture del pianerottolo della scalinata di via San Giuseppe che costeggia Palazzo Boyl. «Il Comune avrebbe voluto aprire un altro scavo ma prima è fondamentale chiudere i lavori di Santa Caterina», precisa Sabrina Cisci, archeologa della Soprintendenza. «Il cunicolo segue la scalinata da nord verso sud e dovrebbe proseguire dove un tempo c’era Fontana Bona». Alla base della cautela c’è un motivo di sicurezza. «Se scavando scoprissimo che vuoto, il problema statico sarebbe preoccupante e ci sarebbe il rischio di crolli che metterebbero a rischio l’incolumità delle persone».

C’è poi il tema legato alla fruibilità dei beni storici. «Un eventuale nuovo scavo non deve in alcun modo allungare i tempi di consegna della terrazza di Santa Caterina, nè bloccare l’accesso alla scalinata». (a. a.)

