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Viale Diaz
21 luglio 2026 alle 00:16

Un incendio brucia l’edicola circondata dal cantiere 

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«Ero appena arrivato in edicola e ho visto delle fiamme all’interno. Ho provato a intervenire in qualche modo, ma ormai era troppo tardi. Mi sono anche ustionato». Lo racconta direttamente l’edicolante Giuseppe Conti, dopo che ieri mattina ha visto bruciare il suo chiosco in viale Diaz, circondato dai cantieri della metropolitana. «Avevo dimenticato le chiavi dell’edicola in auto che, a causa dei lavori, sono costretto a parcheggiare lontano. Quando poi sono tornato le fiamme avevano già distrutto tutto». Da tempo Giuseppe Conti lamentava le difficoltà causate dai cantieri e che da ieri sono ulteriormente avanzati: «Mi hanno isolato, questi lavori non finiscono più e hanno reso complicato per i clienti arrivare alla mia edicola. Ci mancava solo questo», dice rassegnato. I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri mattina, intorno alle 6, per spegnere l’incendio. Hanno evitato che si propagassero le fiamme, ma restano i danni: «Quelli materiali sono pochi», aggiunge Conti, «quelli economici invece sono tanti». C’è stato anche un sopralluogo dei carabinieri. Le indagini sono in corso per scoprire il motivo che ha causato l’incendio nel chiosco. I militari potrebbero anche utilizzare i sistemi di videosorveglianza nella zona di viale Diaz. Non è esclusa l’origine dolosa del rogo, anche se Giuseppe Conti la pensa diversamente: «Potrebbe essere stato un cortocircuito interno, in questi giorni c’è molto caldo», afferma l’edicolante, «incendio doloso? Non credo, chi viene qua? Nel caso lo scopriremo».

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