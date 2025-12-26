Un fulmine: fiammata dalla Saras 

Un fulmine che alle 22,16 si è abbattuto sulla rete elettrica ha mandato in blocco la cabina Enel Cagliari sud, provocato il black out in un’ampia zona e un’imponente fiammata dagli impianti della raffineria della Saras: dopo il fulmine, spente tutte le luci elettriche, il cielo notturno si è improvvisamente acceso di un bagliore dall’intenso color arancio che è rimasto visibile chiaramente per alcuni minuti, da Torre degli Ulivi e da altre zone di Capoterra e Sarroch.

Questa la spiegazione del fenomeno: quando si verifica un’interruzione imprevista della corrente elettrica nella raffineria, da procedura si attiva un sistema di sicurezza che invia il prodotto in fase di lavorazione alle torce, dove viene bruciato.

Diverse le segnalazioni arrivate alla sala operativa dei vigili del fuoco che, fatte le verifiche, hanno tranquillizzato tutti spiegando la natura del problema. Diverse squadre Saras ed Enel sono rimaste al lavoro fino a tarda notte.

