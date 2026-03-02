Un fiore sboccia e unisce cinque Comuni 

L'unione di cinque Comuni montani, Santadi, Tratalias, Villaperuccio, Nuxis e Perdaxius, il fiore di asfodelo come cuore simbolico del progetto, un calendario di appuntamenti tra aprile e maggio, e l'entusiasmo di fare rete, insieme, con umiltà, coraggio e tanta passione.

La presentazione

Nasce il progetto “Sboccia un fiore nel Sulcis”, un percorso ideato dall'Unione dei Comuni del Sulcis, per creare una “vetrina”, valorizzare le identità, le eccellenze e la forza del territorio. Ieri mattina, nell'aula consiliare del Comune di Santadi, si è tenuta la presentazione ufficiale dove erano presenti i sindaci dei cinque Comuni, Massimo Impera ( Santadi , capofila), Emanuele Pes ( Tratalias ), Marcellino Piras ( Villaperuccio ), Romeo Ghilleri ( Nuxis ) e Gianluigi Loru ( Perdaxius ), l'assessora regionale della pubblica istruzione Ilaria Portas, Francesco Lilliu dell'ufficio di gabinetto dell'assessore degli enti locali, Andrea Pisanu presidente dell'Unione dei Comuni del Sulcis, Alessandro Carta responsabile del progetto, ilconsigliere regionale di FI Gianluigi Rubiu, il sindaco di Sant'Anna Arresi Paolo Dessì e il presidente provinciale Pro Loco Sulcis Iglesiente Gianfranco Dessì. «È un progetto di grande rilevanza - ha detto Ilaria Portas - poiché le cinque amministrazioni comunali, insieme alle comunità, ai loro gruppi associativi e alle Pro Loco, si sono unite finalmente per dare vita a un'iniziativa condivisa, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e le sue bellezze. Cinque eventi che rappresentano una vera e propria promozione e una nuova visione del territorio. Mettersi insieme per contare di più». È nato un grande lavoro di squadra che, attraverso la parola “insieme”, sta costruendo uno strumento stabile, che possa offrire una visibilità utile anche nel panorama dell'offerta turistica del territorio.

I sindaci

«Siamo riusciti ad aggiudicarci due linee di finanziamento - ha detto Andrea Pisanu – il primo di un milione di euro, sebbene non faccia parte di questo progetto, ci permetterà di acquistare mezzi da lavoro per preservare il territorio dei nostri Comuni. Il secondo di 200 mila euro, cofinanziato dall'Unione dei Comuni del Sulcis con 15 mila euro. Anche se il cofinanziamento non è rilevante, dimostra come i sindaci abbiano voluto collaborare, sacrificando parte dello spazio finanziario all'interno dell'Unione dei Comuni (12) a beneficio dei cinque colleghi e dei loro Comuni. Facendo rete, possiamo raggiungere risultati significativi, promuovere il nostro territorio e creare una vetrina per valorizzare le peculiarità di questi cinque Comuni».

Gli appuntamenti (dalle ore 10 alle 20) inizieranno il 19 aprile a Santadi (piazza Marconi), il 25 aprile a Tratalias (Borgo Medievale), il 3 maggio a Villaperuccio (Necropoli Montessu), il 10 maggio a Nuxis (piazza Franco Murru) e il 23 maggio a Perdaxius (Parco San Leonardo).

