Un Decimoputzu spietato all’esordio: sei reti alla Gialeto 

Decimoputzu 6

Gialeto 0

Decimoputzu : Scalas, Cuccu, M. Mura (79’ Sedda), Piras (72’ Ambus), Mameli, Pilloni (46’ S. Mura), Filippi, Usai (64’ Ballocco), Manca, C. Mocci, Sanna (90’ Mallus). Allenatore Piras.

Gialeto 1909 : Vacca, Costorella (83’ Sassano), Zucca, Zanda, Podda, Murgia (76’ Serra), Serpi, Jerrari (71’ Badda), Marongiu (62’ Pisu), Asuni (86’ Secci), Pinna. Allenatore Deiana.

Arbitro : Deriu di Cagliari.

Reti : 23’ Pilloni, 25’ Piras, 42’ Usai, 64’ Ballocco, 67’ C. Mocci, 83’ S. Mura.

Esordio da incorniciare per il Decimoputzu: la squadra di Davide Piras ha travolto la Gialeto per 6-0. I biancoblù archiviano la sfida già nel primo tempo: ad aprire le marcature al 23’ è Pilloni, che sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra di Cuccu è lesto nel ribadire in rete. Il raddoppio lo firma Piras, abile nel recuperare palla al limite dell’area e nello scoccare un destro chirurgico che si infila sull’angolino. I padroni di casa sfruttano l’inerzia positiva della gara e poco prima dell’intervallo calano il tris. Sul corner di Cristian Mocci, bomber Usai di testa sigla il 3-0. A metà ripresa Ballocco (su assist di Sanna) e Cristian Mocci arrotondano il punteggio. Chiude la sestina il colpo di testa di Samuel Mura, su perfetto cross di Ballocco.

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