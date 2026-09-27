Neutralità rafforzata, la Svizzera boccia il referendum 

BRUXELLES. Una vittoria schiacciante, che ha implicazioni per l’intera Unione europea. La Svizzera dice no al referendum sulla neutralità proposta dal partito Unione democratica di centro, e non cambia la sua Costituzione. Il No ha vinto con il 70,2%. In tutti e 26 Cantoni gli svizzeri hanno rifiutato la proposta referendaria, solo nel Ticino la vittoria del No è stata risicata. Per i promotori della proposta si è trattato di una sconfitta bruciante.

La proposta avrebbe portato a un cambiamento della Carta costituzionale, restringendo lo spazio di manovra del governo federale. Prevedeva, infatti, una più rigida e «perpetua» neutralità per la Confederazione, e in particolare che non aderisse ad alleanze militari o difensive, né collaborasse con esse salvo in caso di aggressione militare. Inoltre, prevedeva che la Svizzera non partecipasse a conflitti tra Stati terzi e non imponesse sanzioni economiche ai belligeranti, eccetto quelle decise dall’Onu o per prevenire l’elusione di sanzioni. Su questo punto, negli ultimi giorni, si concentravano i timori dell’Ue e le speranze di Mosca. Se il referendum fosse passato, la Svizzera non avrebbe più potuto applicare le sanzioni europee nei confronti di Mosca. E per un Paese dall’alto tasso di concentrazioni finanziarie straniere si trattava di un cambio di politica che avrebbe avuto conseguenze profonde per l’Ue.

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