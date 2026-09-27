Dopo la falsa scollatura tutti contro Vannacci: «Basta propaganda con l’AI» 

La scollatura aggiunta artificialmente in una foto della sottosegretaria Matilde Siracusano interroga la politica sull'uso dell'intelligenza artificiale in campagna elettorale. Il caso è scoppiato mentre a Reggio Calabria si vota per le suppletive (Siracusano, tra l’altro, è la compagna del governatore Roberto Occhiuto), e l'attenzione è tutta sulla sfida tra il centrodestra e Futuro Nazionale.

La proposta Barachini

E se la condanna di Roberto Vannacci, che ha rilanciato l'immagine modificata dell'esponente del governo su Facebook, unisce tutte le forze politiche, l'accordo su come fronteggiare uno dei temi di più centrali e dibattuti della politica contemporanea per ora non c'è. Forza Italia, per voce di Alberto Barachini, sottosegretario con delega all'Informazione, lancia un appello alle forze di maggioranza e opposizione a «non usare volti e voci modificati dall'intelligenza artificiale» da qui alle prossime Politiche. «Impegniamoci tutti a non ingannare gli elettori», gli fa eco l'azzurro Paolo Emilio Russo.

Ma la proposta per ora non sfonda, tra le opposizioni che chiedono un provvedimento legislativo ad hoc e il resto della maggioranza che resta sostanzialmente silente. «La legge esiste, va rispettata», è l'unico concetto che filtra da fonti di FdI. E anche dalla Lega si spiega che «la normativa italiana ed europea già prevedono precise tutele e responsabilità. L'uso sempre più diffuso dell'intelligenza artificiale impone una riflessione seria sui rischi e sulle necessarie tutele, senza demonizzare una tecnologia che può rappresentare anche una straordinaria opportunità».

Di altro tenore le argomentazioni usate dal centrosinistra. Per la vicepresidente della Camera Anna Ascani (Pd) «gli appelli a fare qualcosa» sono «tardivi»: perché «vengono dagli stessi che mesi fa hanno respinto la mia proposta di legge per contrastare la diffusione di contenuti IA manipolati sui social soprattutto nei periodi elettorali». Non solo. Dal Pd qualcuno ricorda che la proposta di Barachini non è molto diversa dell'appello contro i deepfake fatto a luglio dall asegretaria Dem Elly Schlein e raccolto da Giorgia Meloni. La quale, nel corso del tempo, ha affrontato la regolamentazione dell'IA in varie declinazioni, evidenziandone la potenziale «ingerenza nelle elezioni» e lanciando un allarme specifico sui deepfake (dopo il caso della foto falsa in cui il suo volto era finito sul corpo di una donna in abbigliamento intimo). Anche dal M5S la richiesta è di agire nelle aule parlamentari.

Le suppletive

Malgrado il caso Siracusano, comunque, la sfida tra Vannacci e il centrodestra per il seggio alla Camera lasciato dal dimissionario Francesco Cannizzaro, al momento, non accende i reggini. L'affluenza alle 19 di ieri, prima giornata di voto nel collegio Reggio Calabria- Locri, è stata infatti del 10,26%. Quattro anni fa, quando si votò per le politiche in tutta Italia, alla stessa ora era del 35,48%. C'è da dire che nel 2022 si votò in un solo giorno: oggi, infatti, i seggi riapriranno alle 7 per chiudersi alle 15, quando inizierà lo spoglio.

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