Tavolo verde sulla dermatite 

Il tavolo verde e la seduta statutaria del primo ottobre. Questi gli appuntamenti principali previsti nella settimana che sta iniziando. Oggi alle 11 l’assessore all’Agricoltura Francesco Agus presiederà il tavolo verde con le associazioni di categoria sulla situazione della filiera lattiero-casearia, sulle misure di sostegno al comparto agricolo di fronte all’aumento dei costi del carburante legato alla crisi in Medio Oriente e sugli interventi a favore del settore bovino dopo l’emergenza della dermatite nodulare contagiosa. In Consiglio proseguono, intanto, le trattative sulle presidenze delle commissioni in vista del rinnovo. Entro mercoledì i presidenti dei gruppi dovranno indicare i parlamentini di destinazione per i singoli consiglieri, entro metà ottobre si procederà con l’insediamento. L’Aula si riunirà invece giovedì: all’ordine del giorno della seduta statutaria c’è il documento di economia e finanza.

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