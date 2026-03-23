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24 marzo 2026 alle 00:25

Un comitato di volontari per gestire l’Ortobene 

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Il Comune di Nuoro apre le porte alla partecipazione diretta dei cittadini nella gestione e tutela di uno dei suoi luoghi più preziosi: l’Ortobene e la sua Zps (zona di protezione speciale). Non si tratta di un concorso pubblico né di una selezione con punteggi e graduatorie. È qualcosa di diverso, più vicino alla collaborazione civica: un invito a far parte di un elenco di persone disponibili a contribuire, in modo volontario e gratuito, alla gestione del territorio per creare il comitato dei portatori di interesse, che affiancherà l’amministrazione con un ruolo consultivo. In parole semplici: non prenderà decisioni finali, ma potrà proporre idee, soluzioni e contribuire a orientare le scelte sul futuro della zona protetta. Il comitato si riunirà due volte l’anno, e lavorerà su tutela ambientale, turismo sostenibile, valorizzazione culturale.

Possono candidarsi guide turistiche e ambientali, associazioni impegnate nell’ambiente o promozione del territorio, rappresentanti dello sport outdoor e del mondo venatorio, esperti in campo ambientale, turismo e marketing territoriale. Spazio anche per chi vive o lavora sull’Ortobene, come i residenti o i titolari di attività. La scadenza delle candidatura è fissata al 20 aprile.

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