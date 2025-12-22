«Un cimitero per i nostri animali» 

L’eterno riposo degli animali d’affezione fa andare d’accordo maggioranza e opposizione in Consiglio comunale a Carbonia. Nei giorni scorsi la consigliera di Uniti Rita Vincis è stata la prima firmataria di una mozione depositata in protocollo che chiede l’istituzione di un cimitero per gli animali domestici in città. Il documento di cui si è iniziato a discutere in quarta commissione, presieduta proprio da Vincis, ha visto la condivisione di componenti della maggioranza e dell’opposizione che hanno firmato congiuntamente il documento.

La proposta

«Questa esigenza esiste da tempo - afferma Vincis. L’idea di portarla in Consiglio è nata da poco quando ho perso il mio cane e ho capito le difficoltà esistenti, soprattutto da parte di chi non possiede un giardino o un terreno in cui seppellire il proprio amico a quattro zampe». La mozione evidenzia come «esiste una crescente domanda di servizi adeguati alla sepoltura degli animali domestici, come cimiteri dedicati e aree per la cremazione» e fa notare che «l’assenza del servizio può favorire lo smaltimento improprio, creando rischi igienico sanitari ambientali per il territorio». Per questi motivi i componenti di tutti gli schieramenti politici chiedono al sindaco di approvare «l’istituzione di un cimitero attraverso l’individuazione di un’area idonea e la successiva autorizzazione a privati e associazioni per la gestione». Dall’opposizione è Francesca Pili ad affermare: «È un’esigenza maturata anche in virtù della nuova concezione che si ha degli animali domestici, a cui non possiamo non dare risposte».

Le associazioni

La proposta è stata accolta in maniera molto positiva ma con alcune raccomandazioni da parte delle associazioni del settore. Così Stefania Gambacorta, presidente dell’associazione “Il mio amico Charlie”: «Sposiamo in pieno l’idea dell’amministrazione e ci rendiamo anche disponibili alla gestione. Anche noi due anni fa presentammo una richiesta ma ci arenammo davanti a diverse problematiche che speriamo oggi si possano superare. Ci auguriamo che da oggi migliori l’attenzione dell’amministrazione nei confronti dei migliori amici dell’uomo». Anche per Patrizia Sitzia del canile di Carbonia la mozione è sicuramente una buona notizia: «La gente lo richiede. Se il Comune ha delle risorse da impegnare ben venga, poi bisognerà vedere quanti saranno disposti ad affrontare il costo per la sepoltura». Anche Piero Porcu, storico volontario dell’associazione “Amici del canile” è contento ma con qualche dubbio: «Apprezzo l’idea però è una cosa assai complessa, vista così sembra una questione più privatistica. il Comune può giusto mettere a disposizione un’area e vedere se qualche privato è interessato a investire, nulla di più».

