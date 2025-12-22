Morta sul Nilo, ritirata la licenza al comandante 

L’Aquila. Sarà la procura egiziana a fare piena luce sulla collisione tra due imbarcazioni avvenuta domenica sera sul Nilo, all’altezza di Luxor. Nell’incidente ha perso la vita Denise Ruggeri, 47enne di Cagnano Amiterno. L’autorità giudiziaria ha aperto un fascicolo per accertare le responsabilità dello scontro, che ha coinvolto due navi da crociera impegnate in viaggi turistici lungo il fiume. Nell'incidente sono rimasti coinvolti altri 70 passeggeri italiani, che sono stati tratti in salvo e hanno trascorso la notte in albergo a Luxor; nei prossimi giorni potrebbero proseguire il viaggio. Secondo la ricostruzione dell’autorità egiziana per il trasporto fluviale la collisione è avvenuta intorno alle 20 (le 19 in Italia) nella zona di Esna. Il battello Opera risaliva il Nilo da Assuan verso Luxor quando il Beau Rivage, diretto in senso opposto, avrebbe compiuto una manovra improvvisa e irregolare. Al comandante del Beau Rivage è stata ritirata la licenza. Sul posto si è recata la console Giulia De Nardis per coordinare l’assistenza agli italiani. A Cagnano Amiterno la notizia della morte di Denise Ruggeri ha suscitato profonda commozione. «È tremendo pensare a una giovane vita persa così, in un momento che doveva essere felice - ha dichiarato la sindaca Iside Di Martino - Qui saranno giorni complicati. Ci conosciamo tutti, sentiamo una vicinanza che è umana prima ancora che istituzionale». L’amministrazione ha annunciato l’intenzione di proclamare il lutto cittadino appena saranno noti i tempi del rientro della salma.

