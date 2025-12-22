VaiOnline
Il tavolo.
23 dicembre 2025 alle 00:51

Asl di Cagliari, i sindaci chiedono più medici 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Liste d’attesa, carenza di personale, disuguaglianze territoriali, sovraffollamento dei pronto soccorso e difficoltà nella presa in carico post dimissioni. Sono le criticità che caratterizzano la Asl più grande della Sardegna (70 Comuni per 540mila abitanti), la numero 8 di Cagliari, emerse ieri durante la conferenza sociosanitaria dal confronto tra tutti i sindaci del territorio con il commissario Aldo Atzori, e la presidente della Regione e assessora ad interim alla Sanità, Alessandra Todde. «La tutela della salute è il risultato dell’insieme di azioni e scelte che coinvolgono direttamente il governo del territorio», ha detto Atzori. Quindi anche i sindaci. Il commissario ha illustrato i progetti realizzati in questi otto mesi di mandato, in particolare l’attivazione del piano per il recupero di trentamila prenotazioni con anticipo di visite ed esami. I primi cittadini sono intervenuti per evidenziare ciò che non funziona, a partire dalla carenza di medici di base, proseguendo con le necessità dei paesi a vocazione turistica che nei mesi estivi registrano una domanda crescente di sanità.

Questione di metodo

Alessandra Todde si è concentrata sul metodo da seguire: «Ripartiamo dall’ascolto, dalla condivisione e dal metodo. Al commissario ho chiesto di arrivare preparati, con i numeri, i dati sulle azioni fatte. Solo così si può impostare un percorso e misurarsi su ciò che ha o non ha funzionato». Un passaggio anche sulle risorse disponibili che non vengono utilizzate: «LaL’interazione tra assessorato e Asl deve essere molto più precisa, anche in termini ispettivi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il concerto

«Io, eroCaddeo, riparto da qui»

l Auriemma
Le festività

Natale, la crisi va in vacanza Forti spese per doni e cenone

La tradizione batte anche l’inflazione e gli stipendi bassi:  buoni affari al mercato di Cagliari, resistono gli altri negozi 
Andrea Artizzu
Sotto l’albero.

Oristano non rinuncia ai pacchi da scartare

Marianna Guarna
Il Piano straordinario d’abbattimento delle liste d’attesa per ora non produce effetti

Colonscopia e visita allergologica: in Sardegna impossibile prenotare

Dal Cup Web emergono dati allarmanti, in tilt il sistema sanitario 
Sara Marci
Culle vuote

Legge per le famiglie, Alghero indica le buone pratiche

Non assistenzialismo ma servizi, la regia di un’Agenzia regionale 
Caterina Fiori
Milano

Quindicenne in balia dei baby-rapinatori

Derubato anche delle scarpe e costretto a prelevare. Poi l’arresto della gang 