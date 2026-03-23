Un centro di accoglienza per pazienti oncologici 

Percorsi rapidi e personalizzati. Pianificazione e prenotazione di visite ed esami diagnostici in tempi celeri. Ecco, in sintesi, cosa offrirà il Cas (Centro di accoglienza e servizi) di prossima attivazione nell’Asl Ogliastra. La struttura ospedaliera prenderà in carico i pazienti con sospetto o prima diagnosi oncologica. Il progetto di potenziamento del reparto, con i due specialisti che garantiranno 15 ore di straordinari in più alla settimana («l’attuazione è stata possibile grazie a un adeguato utilizzo delle risorse regionali»), non esclude le procedure di ricerca di nuovo personale: «Lo scouting sta proseguendo in tutte le modalità possibili», assicurano dall’Asl. Il Cas solleverà gli standard di qualità dell’ala ospedaliera: «Permetterà una presa in carico immediata dei pazienti oncologici senza passare dal Cup. L'istituzione di questo servizio - è la spiegazione dell’Azienda - contribuirà a migliorare in maniera sostanziale l’assistenza».

Che ha appena adottato un piano per abbattere le liste d’attesa in Oncologia: «Il progetto di abbattimento delle liste d’attesa per l’Oncologia va visto in un’ottica di potenziamento dell’offerta assistenziale e non come una soluzione tampone. È l’inizio di un preciso percorso di rafforzamento». (ro. se.)

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