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Sa Manifattura.
24 marzo 2026 alle 00:27

Un campus estivo di progettazione hi-tech per i 27 migliori studenti delle scuole superiori 

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Niente lezioni frontali, ma una sfida reale di progettazione. Sono 27 i posti a disposizione per il campus estivo “Steam” di Sardegna Ricerche, in collaborazione con l’Università, aperto agli studenti delle scuole superiori. L’obiettivo è trasformare i ragazzi in designer hi-tech attraverso la progettazione e la realizzazione di un’installazione tecnologica interattiva che diventerà un pezzo permanente di Sa Manifattura. Per candidarsi a “Esiti Inattesi”, quarta edizione, completamente rivoluzionata del progetto “Campus al Parco”, ci sarà tempo fino al 2 aprile. Il bando si rivolge agli studenti che frequentano il terzo e quarto anno delle scuole superiori della Sardegna. La selezione sarà un test creativo: i primi 50 iscritti accederanno a un bootcamp esclusivo, in programma il 17 aprile negli spazi di Sa Manifattura in orario extra-scolastico. Sotto l’occhio di una commissione di esperti, i candidati simuleranno il lavoro di squadra. Solo i migliori 27, valutati in base a motivazione, curriculum scolastico e capacità di problem solving dimostrata dal vivo, conquisteranno l’accesso al campus estivo che si svolgerà tra maggio e giugno, sempre a Sa Manifattura.

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