Un camice bianco per tanti pazienti, tensioni all’ambulatorio Asap 

Tensione nel primo pomeriggio di ieri al poliambulatorio Asap (Ambulatorio straordinario di assistenza primaria) dell’Asl di Guspini. Il turni prevedevano due medici in servizio, ma gli assistiti ne hanno trovato solo uno, quindi le attese sono raddoppiate. Diversi pazienti si sono agitati e la protesta è diventata via via sempre più dura da parte delle decine di persone in coda.

Dapprima è intervenuta la guardia giurata per invitare alla calma, ma i toni sono rimasti accesi e così la sorveglianza ha telefonato ai carabinieri. All’arrivo i militari hanno richiamato all’ordine i presenti, con un avvertimento secco: «Se ci chiamano un’altra volta, dovrete uscire tutti».

L’esasperazione era tanta: con un solo medico in servizio la fila è diventata lunghissima e i pazienti sapevano di poter contare su due specialisti, così com’era programmato. La sorveglianza interna ha lavorato per impedire reazioni eccessive da parte delle persone in attesa. L’Asl non ha fornito spiegazioni sull’assenza del secondo medico. La vicenda riapre il problema della carenza di medici nel Medio Campidano, aggravato nei mesi estivi dall’aumento di residenti e turisti.

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