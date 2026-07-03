VaiOnline
Guspini.
04 luglio 2026 alle 00:36

Un camice bianco per tanti pazienti, tensioni all’ambulatorio Asap 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tensione nel primo pomeriggio di ieri al poliambulatorio Asap (Ambulatorio straordinario di assistenza primaria) dell’Asl di Guspini. Il turni prevedevano due medici in servizio, ma gli assistiti ne hanno trovato solo uno, quindi le attese sono raddoppiate. Diversi pazienti si sono agitati e la protesta è diventata via via sempre più dura da parte delle decine di persone in coda.

Dapprima è intervenuta la guardia giurata per invitare alla calma, ma i toni sono rimasti accesi e così la sorveglianza ha telefonato ai carabinieri. All’arrivo i militari hanno richiamato all’ordine i presenti, con un avvertimento secco: «Se ci chiamano un’altra volta, dovrete uscire tutti».

L’esasperazione era tanta: con un solo medico in servizio la fila è diventata lunghissima e i pazienti sapevano di poter contare su due specialisti, così com’era programmato. La sorveglianza interna ha lavorato per impedire reazioni eccessive da parte delle persone in attesa. L’Asl non ha fornito spiegazioni sull’assenza del secondo medico. La vicenda riapre il problema della carenza di medici nel Medio Campidano, aggravato nei mesi estivi dall’aumento di residenti e turisti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’evento

Ardia, domani un inserto in regalo

l In edicola e sulla app L’Unione Digital
Medio Campidano.

San Gavino, task force sull’ospedale

Gigi Pittau
Sull’Atr da Alghero occupati appena 10 posti su 68

Atterra l’Olbia-Cagliari Oltre un’ora di ritardo su un volo di 30 minuti

Debuttano i collegamenti aerei interni Pochi passeggeri, progetto da rodare 
Umberto Zedda
Roma.

Fentanyl rubato, scatta l’allarme

La droga degli “zombie” sottratta dalla farmacia dell’ospedale Israelitico 
L’evento

Siena, con Tittia ritorna a volare l’Aquila

Il fantino originario di Nurri domina la corsa dall’inizio e vince il suo dodicesimo palio 
Andrea Deidda RIPRODUZIONE RISERVATA
Le rivelazioni

«Israele voleva uccidere i mediatori»

Il New York Times: «Gli Usa avevano avvertito l’Iran». Netanyahu: «Fake news» 