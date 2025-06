Un “Caffè Corretto” con Fabio Manca 

Un poliziotto-velista impegnato in progetti di inclusione, due ragazzi che si riscattano dopo qualche guaio giudiziario, educatori, medici. Tutti a bordo di una barca a vela confiscata alla criminalità organizzata che viaggerà da Cagliari a Palermo. “La rotta mediterranea della legalità” sarà uno dei temi di cui si parlerà domani a Caffè Corretto in onda dalle 8,30 alle 10 e condotto questa settimana da Fabio Manca. Non mancheranno altri ospiti e una nutrita rassegna stampa.

