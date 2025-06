Trump sente Putin: «Questa guerra deve finire» 

Washington. Compleanno amaro per Donald Trump. Prima della parata per festeggiare i 250 anni dell'Esercito, da lui tanto voluta ma oscurata dallo scenario internazionale, il presidente ha sentito Vladimir Putin: una telefonata a tutto campo sulle crisi che stanno facendo tremare il mondo, la guerra Iran-Israele e quella in Ucraina. Lo zar, riferiscono i media russi, ha condannato gli attacchi israeliani e riferito dei colloqui avuti venerdì con il premier Netanyahu e il presidente iraniano Pezeshkian, mentre Trump ha parlato di «situazione allarmante». Entrambi sono convinti della necessità di tornare al tavolo dei negoziati sul nucleare, anche alla luce del naufragio del sesto round dei colloqui che era in programma domenica a Muscat, in Oman. Sul suo social Truth Trump ha scritto che Putin lo ha chiamato per fargli gli auguri di compleanno ma, «ancora più importante, per parlare di Iran, paese che conosce molto bene. Abbiamo parlato meno di Russia-Ucraina». E poi: Putin «pensa, come me, che questa guerra tra Israele e Iran dovrebbe finire, e io ho spiegato che la sua guerra dovrebbe finire».

Anche Pechino resta in campo con il suo ministro degli Esteri, Wang Li, che ha sentito Teheran e Gerusalemme, «condannando il brutale attacco di Israele» con l'omologo iraniano Araghchi. «È un imperativo adottare misure immediate per evitare l'escalation, impedire che la regione sprofondi in un tumulto più profondo e tornare alla diplomazia per risolvere i problemi», sono invece le parole dette al ministro israeliano Sa'ar.

