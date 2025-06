Sedicenne morto a Sant’Elia: una festa in spiaggia finita male? 

Forse una festa finita male. O forse una tragica fatalità legata a un malore. Mariano Olla, 16 anni, residente a Sestu, è stato trovato morto ieri all’alba a poca distanza dalla riva della spiaggetta di Sant’Elia, a Cagliari. Nella notte tra venerdì e sabato era in corso una festa: non è però accertato che il sedicenne vi abbia partecipato, le indagini della Mobile sono in corso, già sentiti diversi testimoni. Perché chi era con la vittima non ha dato l’allarme? Domani o martedì l’autopsia.

a pagina 7