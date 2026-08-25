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Rotary.
26 agosto 2026 alle 00:41

Un brindisi per combattere la poliomielite 

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In alto i calici per combattere la poliomielite. Il Rotary club Nuoro e quello di Siniscola in trasferta nella marina di Budoni hanno rinnovato una tradizione di solidarietà che si rinnova da quattordici anni con “Brindiamo sotto le Stelle di Ottiolu” nello splendido scenario del porto turistico. L’iniziativa di beneficenza e senza fini di lucro, patrocinata dal Comune di Budoni, è nata dall’amicizia tra i due Club a sostegno del Programma Mondiale per la Eradicazione della Polio e di altri progetti umanitari a carattere locale e internazionale.

«Anche quest’ultima edizione – dicono Antonella Tatti e Antonio Colanardi, presidenti dei due Rotary - ha visto la partecipazione gratuita e la donazione ai due Club di vini e prodotti alimentari da parte di 31 Cantine e Aziende produttrici di prodotti locali quali pane, formaggi, salumi, dolci, nonché donazioni a titolo privato e personale, il contributo della delegazione di Nuoro dell’Associazione Italiana Sommelier, che hanno consentito di ottenere un risultato davvero eccezionale».

Ringraziamenti dei Rotary club alle cantine e alle aziende agricole che hanno offerto i vini e i prodotti tipici, agli amministratori di Budoni e Porto Ottiolu e a cittadini e turisti per la loro generosità.

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