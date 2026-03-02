Un bambino su tre è senza assistenza 

Anche questi si chiamano “straordinari” ma la sensazione è che con l’andar del tempo entreranno, purtroppo, nella sfera dell’ordinario. La direttrice dell’Asl 5, Grazia Cattina, dopo aver incontrato sindaci e delegazioni di genitori firma l’atto con cui si avvia il progetto degli “Ambulatori straordinari di comunità area Pediatrica” sulla falsa riga di quelli territoriali che negli anni sono triplicati anziché diminuire. A svolgere il servizio saranno solo i pediatri in pensione.

Il progetto

La referente del progetto, Marilena Muggianu, sottolinea che «il totale in provincia nella fascia 0–14 anni è di 12.207 bambini, di questi 5.994 hanno un pediatra, 1.664 sono in carico ad un medico di base, mentre sono privi di assistenza 4.549 minori». Da qui l’Ascop, che ha come obiettivo «garantire la migliore assistenza pediatrica in via prioritaria ai minori tra 0 e 6 anni privi del pediatra e tra i 7 e i 14 anni per i quali non è possibile il ricorso alternativo a un medico di base».

I costi

Il compenso al pediatra è di 80 euro all’ora; il servizio costerà secondo le previsioni 112mila euro nel 2026. L’Asl 5 ha stimato un’apertura dell’Ascop di 20 ore settimanali nel distretto Ghilarza-Bosa (64mila euro in tutto); nessuna apertura ad Ales-Terralba; in quello di Oristano 5 ore settimanali (16mila euro). Un Ascop verrà aperto anche in Diabetologia 10 ore settimanali (32mila euro) anche perché «riveste un’importanza strategica per l’Azienda, considerando che la Sardegna ha una delle più elevate incidenza di diabete mellito di tipo 1 in età pediatrica».

Distretto Oristano

Il Distretto di Oristano ha due ambiti. Nel primo sono al lavoro tre pediatri; su 4.017 bimbi 0-14 in 440 sono senza cure (a Oristano 248, Cabras 91, Santa Giusta 39, Palmas Arborea e Simaxis 17, Villaurbana 15, Siamanna 9, Siapiccia 4). Nel secondo ambito (zero pediatri) 1.545 tra 0 e 14 anni e ben 1.019 sono senza assistenza (135 San Vero , 120 Narbolia , 107 Solarussa , 103 Nurachi , 99 MIlis , 85 Zeddiani , 79 Riola , 65 Baratili , 52 Ollastra , 48 Tramatza , 47 Zerfaliu , 37 Bauladu , 33 Siamaggiore , 9 Villanova ).

Ales-Terralba

Tre gli ambiti presenti nel distretto Ales-Terralba. Nel quinto (due pediatri al lavoro) su 2mila tra 0 e 14 anni solo 39 sono senza cure (10 a Uras e Terralba , 9 San Nicolò d'Arcidano , 5 Arborea e Marrubiu ).

Nel sesto ambito (zero pediatri) su 654 bimbi 68 sono privi di assistenza (12 Genoni e Laconi , 11 Baressa , 7 Gonnosnò , 6 Morgongiori e Curcuris , 3 Ruinas , 2 Ales ma anche a Mogorella , Villa Sant’Antonio e Villa Verde , 1 a Baradili , Sinis , Usellus , zero a Albagiara , Assolo , Asuni , Nureci , Pau e Senis ).E infine nel settimo ambito (una pediatra) su 236 bimbi, 35 tra zero e 14 anni non hanno cure (25 Mogoro , 3 Masullas , 2 a Gonnostramatza , Pompu e Siris , 1 Gonnoscodina e zero a Simala ).

Bosa-Ghilarza

Anche nel distretto Bosa-Ghilarza due gli ambiti. Nel primo (una pediatra al lavoro) i pazienti tra 0 e 14 anni sono 2.256, di questi 893 non hanno cure (140 a Ghilarza , 111 Abbasanta , 100 Sedilo , 81 Seneghe , 71 Paulilatino , 66 Bonarcado e Santu Lussurgiu , 42 Norbello , 34 Samugheo , 28 Busachi , 25 Ardauli , 24 Aidomaggore , 23 Fordongianus e Neoneli , 14 Nughedu Santa Vittoria , 13 Ula Tirso , 9 Soddì e Sorradile , 6 Boroneddu , 4 Tadasuni , 3 Allai , 1 Bidonì ). Nel secondo ambito 1.241 (zero pediatri) i bimbi che devono avere le cure ma 629 non le hanno (272 a Bosa , 115 Cuglieri , 78 Scano Montiferro , 45 Suni , 44 Tresnuraghes , 19 Magomadas , 17 Flussio , 12 Montresta , 9 Tinnura , 8 Modolo , 6 Sennariolo , 4 Sagama ).

