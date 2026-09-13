un autogol sfortunato condanna l’uta al ko 

Uta 2020 0
Castiadas 1
Uta 2020 (4-4-2) : M. Orrù, Catta, Pisano (16’ st Piras), Carrus, Porru (32’ st Lecca), Melis, Siddu (18’ st Serra), Bratzu, G. Orrù, Pionca, Mancini. In panchina Fortuna, Sartorio, Picciau, Pinna, Manca, Martis. Allenatore Madau.
Castiadas (4-4-2) : Aramu, Mantega, Piga, M. Carboni, A. Grinbaum, Y. Grinbaum, Miranda, M. Melis, G. Carboni (48’ st Usai), Marci, Caboni. In panchina Moro, Pisu, Matta, S. Melis, Mascia, Cambarau, Patteri, Sanna. Allenatore Rais.
Arbitro : Galitzia di Cagliari.
Rete : pt 29’ Bratzu (a).
Note : ammoniti Porru, A. Grimbaum, M. Carboni, Miranda, Piga, G. Orrù.
Uta. Comincia con una sconfitta la terza stagione in Promozione dell’Uta, che perde 0-1 in casa col Castiadas. Una gara equilibrata nella prima frazione lascia spazio a una ripresa dai ritmi intensi ma a favore della squadra di Rais, che legittima il vantaggio e guadagna tre punti.
I 20’ iniziali vedono un leggero predominio da parte dei biancoverdi, che spingono a caccia del gol. Al 29’ però arriva la rete che decide la partita: Miranda va via da sinistra e mette la palla al centro dove Bratzu devia sfortunatamente nella propria porta. Il gol dà lo slancio al Castiadas che amministra il vantaggio con ordine. Nel secondo tempo l’Uta prova a farsi vedere in avanti: su tutti ci prova Melis, il cui destro al volo trova il miracolo di Aramu aiutato dalla traversa. Finale di gara intenso e nervoso, ma i tre punti vanno al Castiadas. Ora l’Uta affronterà l’Arbus Guspini in trasferta.
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