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14 settembre 2026 alle 00:50

Il Cagliari sogna ma c’è il caso Maldini 

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Tre vittorie nelle prime quattro gare: il Cagliari non smette di stupire e viaggia ad alta quota. La prova di forza con l’Atalanta fa sognare i tifosi ed evidenzia i meriti del tecnico Pisacane che in pochi mesi ha ridato un gioco, un’anima e una mentalità alla squadra dopo la rivoluzione sul mercato. Agita l’ambiente, però, il caso Maldini (decisivo a Bergamo, foto Ansa) al quale è stata ritirata la patente dopo un incidente con l’auto all’alba a Milano (è risultato positivo all’etilometro).

alle pagine 28, 29

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