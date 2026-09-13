SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
L’inchiesta.
14 settembre 2026 alle 00:49

I genitori di Domenico: fu omicidio volontario 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

I genitori del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni morto il 21 febbraio scorso all'ospedale Monaldi di Napoli dopo il fallimento di un trapianto di cuore, chiedono alla Procura di accertare se nei confronti del cardiochirurgo che effettuò l'intervento, il primario Guido Oppido, possa essere ipotizzata l'accusa di omicidio volontario mediante omissione con dolo eventuale ed anche un nuovo reato di falso. Questo il contenuto dell'integrazione di querela depositata da Patrizia Mercolino e Alfonso Antonio Caliendo, madre e padre di Domenico, attraverso l'avvocato Francesco Petruzzi. Secondo il legale, entrambi i reati potrebbero essere plausibili alla luce delle conclusioni della relazione dei periti del gip che puntano il dito sull'esclusione dell'uso del cuore artificiale extracorporeo (Berlin Heart) grazie al quale, invece, il bambino avrebbe potuto essere sottoposto a un nuovo trapianto di cuore, e quindi salvato. Valutazioni opposte sono già state espresse dai legali del primario: «Dalle conclusioni della perizia che abbiamo avuto modo di leggere - aveva spiegato l'avvocato Alfredo Sorge dopo il deposito degli atti - emerge che la condotta chirurgica di Oppido è assolutamente esente da qualsivoglia censura, cioè è stata pienamente conforme alle regole mediche».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il lutto.

Oggi i banchi vuoti di Filippo e Gabriele

Sara Marci RIPRODUZIONE RISERVATA  
Gli attivisti in coro: «La Todde dia parere negativo all’impianto». Pili: «Anche il Comune deve opporsi con forza»

Pressing sulla Regione dei comitati in trincea: «No alle superbatterie»

Anti Tyrrhenian Link in piazza a Selargius contro il progetto Bess nel cuore dell’agro 
Federica Lai
Maracalagonis.

«Stop ai lavori per il cavo»

Raffaele Serreli
festa dell’unità

Schlein: «Vinceremo le primarie»

La leader Pd: prima si vota, meglio è per l’Italia. Avanti col sostegno a Kiev 
Venezia

Scontro in laguna, dramma per due sposi

Dichiarata la morte cerebrale di un 25enne, la moglie di 26 anni è dispersa 
Il conflitto

Raid russo vicino alla Polonia, colpito un treno

Poco prima erano passati i convogli con Boris Johnson e l’ex direttore Cia Petraeus 