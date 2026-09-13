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Maracalagonis.
14 settembre 2026 alle 00:50

«Stop ai lavori per il cavo» 

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Una richiesta urgente di istituire di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui lavori nel territorio di Maracalagonis. La sindaca, Francesca Fadda, ha inviato una Pec ai ministri di Ambiente e Sicurezza energetica, Infrastrutture e Trasporti e ai presidenti delle commissioni Ambiente di Camera e Senato. E poi alla presidente della Regione, al prefetto e ai parlamentari sardi e siciliani. Contesta i lavori per il Tyrrhenian Link, con attraversamenti di cavi sotterranei in condizioni definite «di insicurezza». La sindaca Fadda ha scritto anche a Terna e alla Città metropolitana, evidenziando le condizioni delle strade, i disagi degli automobilisti e degli studenti che devono raggiungere le scuole, i mancati ristori e altro, come la «mancata sospensione dei cantieri per l'apertura delle scuole per presunte giunzioni non sospendibili e per un accordo tra enti locali».

Da qui la richiesta dell’'istituzione di una Commissione parlamentare di controllo sull'esecuzione del Tyrrhenian Link o un’audizione urgente dei sindaci dei Comuni attraversati nelle Commissioni parlamentari. «Diffido la Città metropolitana, ente proprietario delle Provinciali 15 e 17, a procedere alla sospensione immediata dei lavori e all'escussione della fideiussione di Terna per mancato ripristino a regola d'arte. A fronte di un'opera da 3,7 miliardi di euro e più, definita di interesse nazionale, ad oggi al Comune di Maracalagonis e ai suoi cittadini non è stato riconosciuto alcun ristoro, alcuna opera compensativa, alcun indennizzo ambientale, ma solo una proposta di 350mila euro solo a lavori eseguiti. A oggi - aggiunge la sindaca – si registrano invece solo danni: le Sp 15 e 17 distrutte e ripristinate a metà con pericolo per la circolazione, mesi di code, polvere, rumore, mezzi pesanti. Sono annunciati disagi per l'apertura delle scuole e per i mezzi pubblici, danni alle attività commerciali e agricole e deprezzamento del territorio senza alcuna contropartita».

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