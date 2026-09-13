«Stop ai lavori per il cavo» 

Una richiesta urgente di istituire di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui lavori nel territorio di Maracalagonis. La sindaca, Francesca Fadda, ha inviato una Pec ai ministri di Ambiente e Sicurezza energetica, Infrastrutture e Trasporti e ai presidenti delle commissioni Ambiente di Camera e Senato. E poi alla presidente della Regione, al prefetto e ai parlamentari sardi e siciliani. Contesta i lavori per il Tyrrhenian Link, con attraversamenti di cavi sotterranei in condizioni definite «di insicurezza». La sindaca Fadda ha scritto anche a Terna e alla Città metropolitana, evidenziando le condizioni delle strade, i disagi degli automobilisti e degli studenti che devono raggiungere le scuole, i mancati ristori e altro, come la «mancata sospensione dei cantieri per l'apertura delle scuole per presunte giunzioni non sospendibili e per un accordo tra enti locali».

Da qui la richiesta dell’'istituzione di una Commissione parlamentare di controllo sull'esecuzione del Tyrrhenian Link o un’audizione urgente dei sindaci dei Comuni attraversati nelle Commissioni parlamentari. «Diffido la Città metropolitana, ente proprietario delle Provinciali 15 e 17, a procedere alla sospensione immediata dei lavori e all'escussione della fideiussione di Terna per mancato ripristino a regola d'arte. A fronte di un'opera da 3,7 miliardi di euro e più, definita di interesse nazionale, ad oggi al Comune di Maracalagonis e ai suoi cittadini non è stato riconosciuto alcun ristoro, alcuna opera compensativa, alcun indennizzo ambientale, ma solo una proposta di 350mila euro solo a lavori eseguiti. A oggi - aggiunge la sindaca – si registrano invece solo danni: le Sp 15 e 17 distrutte e ripristinate a metà con pericolo per la circolazione, mesi di code, polvere, rumore, mezzi pesanti. Sono annunciati disagi per l'apertura delle scuole e per i mezzi pubblici, danni alle attività commerciali e agricole e deprezzamento del territorio senza alcuna contropartita».

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