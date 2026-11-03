«Un asilo moderno per i nostri bambini» 

Un ambiente moderno, funzionale e pensato per accogliere i più piccoli. A Capoterra sono in dirittura d’arrivo i lavori per il nuovo asilo nido comunale di via Serpentara, una delle due strutture per l’infanzia che l’amministrazione sta realizzando con l’obiettivo di ampliare i servizi dedicati alle famiglie. L’apertura è prevista nel 2027.

Opportunità

Il sindaco Beniamino Garau sottolinea l’importanza di un’opera destinata a offrire nuove opportunità alle famiglie e a migliorare la qualità dell’offerta educativa per la prima infanzia. «Il nostro obiettivo non è mai stato solo realizzare nuove strutture ma creare spazi pensati, progettati e organizzati per essere belli, funzionali e accoglienti», spiega il primo cittadino evidenziando il ruolo dell’architettura nel benessere delle persone e nella qualità della vita quotidiana.

Il nuovo nido sarà un punto di riferimento per bambini e genitori con ambienti curati, sicuri e stimolanti pensati per accompagnare le prime fasi della crescita. L’apertura consentirà inoltre di ampliare le possibilità di accesso ai servizi per l’infanzia, con ricadute positive sull’organizzazione della vita familiare e lavorativa.

Priorità

«I nostri bambini e le nostre famiglie sono una priorità», ribadisce il sindaco, rimarcando la volontà dell’amministrazione di investire sul futuro della comunità attraverso opere pubbliche capaci di coniugare qualità progettuale, funzionalità e attenzione alle esigenze dei cittadini.

Altri lavori

Accanto al potenziamento dei servizi per la prima infanzia, il Comune ha portato avanti anche interventi per migliorare il comfort degli edifici scolastici. Nei giorni scorsi sono terminati i lavori per l’installazione dei climatizzatori nelle aule degli istituti che ne erano ancora sprovvisti. «Abbiamo completato gli interventi nelle scuole primarie di via Lamarmora, via Caprera e via Serpentara e nella scuola secondaria di primo grado di Corte Piscedda» spiega Silvia Sorgia, vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici, «l’obiettivo è rendere tutti i plessi scolastici del territorio più confortevoli e attrezzati per affrontare sia l’arrivo dei primi caldi sia le basse temperature dei mesi invernali».

Due interventi che si inseriscono nel doppio percorso dell’amministrazione cittadina a favore degli spazi dedicati a bimbi e ragazzi: da una parte la realizzazione di nuovi servizi educativi, dall’altra il miglioramento delle strutture scolastiche esistenti.

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