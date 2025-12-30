I grandi protagonisti del 2025 della Sardegna sportiva, dal Cagliari di Davide Nicola a quello di Fabio Pisacane, con in mezzo la storica vittoria in Coppa Italia Primavera di quello che poi sarebbe diventato l’allenatore rossoblu. Su Videolina, alle 21,oggi va in onda lo speciale “Un anno di sport”: un'ora per ripercorrere l'anno solare attraverso i servizi del Tg.

Ci sarà spazio anche per la Dinamo e la Torres, per l'ennesimo anno d'oro del tennis italiano guidato dal cagliaritano Angelo Binaghi, ma anche per lo scudetto dell’Amsicora femminile di hockey e l’anno trionfale di Alessia Orro, nella foto , campionessa mondiale e miglior giocatrice del torneo iridato. In studio, Luca Neri.