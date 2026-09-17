Un alleato prezioso per l’ambiente, riparte il gruppo Ripuliamoci 

Guanti, sacchi e rastrelli per restituire decoro a un’area che nel tempo ha finito per assomigliare a una discarica. Domani mattina diventa nuovamente operativo, a Guspini, “Ripuliamoci”, il gruppo spontaneo di volontari impegnato nella raccolta dei rifiuti abbandonati: l’appuntamento è dalle 8.30 alle 12, nei pressi dell’ex biblioteca comunale di via Rovati.

L’iniziativa, come nelle precedenti edizioni, è supportata dall’amministrazione comunale e «vuole sensibilizzare la comunità guspinese sull’importanza della corretta differenziazione e sui danni causati dall’abbandono nell’ambiente urbano e naturale», spiega Laura Cadeddu, un’organizzatrice. L’obiettivo è quello di restituire dignità e vivibilità a un’area che è impreziosita dalla presenza del monumento naturale dei basalti colonnari. Chiunque voglia partecipare dovrà dotarsi di guanti da lavoro e indossare un abbigliamento adeguato, portando con sé anche dell’acqua e un cappellino per ripararsi dal sole. I rifiuti raccolti - e differenziati - verranno riposti nello spiazzo al termine di via Rovati. Il Comune fornirà i sacchi per la raccolta e alcuni rastrelli. Il gruppo è nato a seguito del World Cleanup Day, iniziativa mondiale che vuole liberare l’ambiente dai rifiuti.

RIPRODUZIONE RISERVATA