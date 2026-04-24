Uila Sardegna, confermata Gaia Garau 

Gaia Garau è stata riconfermata segretaria generale della Uila Sardegna al termine del congresso che si è tenuto ieri a Settimo San Pietro. Nella segreteria Saverio Cancedda, Ricardo Costaggiu e Michele Serra, tesoriere Franco Pani. Al congresso presieduto dalla segretaria nazionale Uila Alice Mocci erano presenti la segretaria generale della Uila nazionale Enrica Mammuccari, la segretaria generale della Uil Sardegna Fulvia Murru, il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini e l’assessore regionale all'Agricoltura Francesco Agus. «Abbiamo rinnovato i contratti provinciali agricoli e ora inizia la trattativa per il rinnovo del contratto regionale degli impiegati agricoli», dice Garau. «Il settore primario sardo è un’eccellenza. Eppure, il lavoro agricolo dipendente è percepito come poco attraente e mal retribuito. Questo perché alcune aziende non rispettano i contratti. Al contempo le aziende stesse denunciano spesso la mancanza di manodopera, in particolare di lavoratori specializzati. Se non spingiamo le aziende che fanno concorrenza sleale a quelle sane, sfruttando i lavoratori, a rispettare i contratti, troveremo sempre meno persone che vorranno lavorare in agricoltura».

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