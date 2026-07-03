Uil fiduciosa: Oncologia non chiuderà 

A Nuoro anche un reparto che non chiude diventa notizia. È il segno della crisi che attraversa la sanità barbaricina, dove la cronica carenza di medici trasforma la normale continuità di un servizio in un risultato da rivendicare. Dopo l’allarme sulla sospensione della pronta disponibilità notturna dell’Ortopedia, è la Uil a intervenire per chiarire che l’Oncologia del San Francesco non chiude.

Precisazione che assume il valore di una notizia e arriva al termine di un incontro con la Direzione generale della Asl di Nuoro, dove la Uil Fp, era rappresentata da Cristian Pasquale Cinellu e dal segretario territoriale Dionigi Deledda, e ha voluto sgomberare il campo dalle indiscrezioni di un possibile stop dell’Oncologia. «Non chiude», afferma il sindacato, definendo il reparto un presidio indispensabile. Tra le iniziative illustrate dall’Azienda «il mantenimento del personale in servizio, l’inserimento di specializzandi, la collaborazione con le altre Asl per l’impiego di specialisti e l’avvio delle procedure per la nomina del nuovo direttore. Per la Uil, «la scelta del nuovo direttore dovrà essere un elemento di attrattività professionale, indispensabile per evitare la perdita dei due oncologi che potrebbero lasciare Nuoro e per rafforzare stabilmente l’equipe del reparto».

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