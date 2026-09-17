Ufficio postale, sportello aperto per i cittadini 

Sono iniziati anche nell’ufficio postale di Settimo San Pietro i lavori del progetto “Polis”, finalizzato a rinnovare e ristrutturare le sedi e ad ampliare la tradizionale offerta aziendale con i servizi della Pubblica amministrazione. In una nota, Poste italiane assicura che «durante l’intero periodo dei lavori, ai cittadini di Settimo verrà garantita la continuità di tutti i servizi, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, attraverso una postazione presso l’ufficio postale di Sinnai. La postazione sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13,35 e il sabato dalle 8.20 alle 12,35». La riapertura delle sede è prevista fra 40 giorni.Poste Italiane ricorda pure che, «sono sempre disponibili anche tutti i canali complementari come l’App “Poste Italiane” e il sito poste.it, con i quali è possibile effettuare “da remoto” molti dei servizi tradizionalmente erogati a sportello, senza bisogno di recarsi fisicamente all’ufficio postale, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, come ad esempio pagare varie tipologie di bollettini postali, inviare raccomandate e telegrammi, effettuare pagamenti e bonifici, monitorare le proprie spese e trasferire denaro». ( ant.ser. )

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