Serramanna.
13 novembre 2025 alle 00:35

Ufficio anagrafe, nuove risorse finanziarie  

Oltre 15 mila euro di risorse aggiuntive per l’attività dell’ufficio anagrafe. È questo l’ammontare di una variazione al bilancio di previsione approvata dalla giunta comunale di Serramanna, la quale ha autorizzato la variazione di competenza e di cassa. L’esecutivo guidato dal sindaco Gabriele Littera ha così accolto la richiesta della responsabile dell’area amministrativa del Municipio, tesa ad apportare alcune variazioni urgenti al bilancio di previsione. In dettaglio, si è trattato di iscrivere in bilancio la somma di 9.506 euro relativa al finanziamento del Pnrr del progetto denominato “Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane”. Non è tutto. La variazione varata dalla giunta ha riguardato l’iscrizione in bilancio delle risorse necessarie per l’attivazione di un’attività di supporto all’ufficio Anagrafe, per un importo di 6.100 euro.

Si tratta di atti concreti di supporto all’attività dell’ufficio anagrafe, che fra tutti gli uffici del Comune di Serramanna è stato quello ad avere patito di più la carenza di personale addetto, che è stata la causa di ripetute chiusure e disservizi nell’erogazione del servizio all’utenza.

