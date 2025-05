Un combattente sardo schierato con l’esercito ucraino è morto in territorio controllato da Mosca. Manuel Mameli, 25 anni, di Selargius, è stato ucciso da un drone russo a Pokrovsk: non è stato recuperato il corpo, ufficialmente il giovane risulta disperso. Confermata invece la morte di un altro combattente volontario italiano in Ucraina: è Antonio Omar Dridi, palermitano di 35 anni.

