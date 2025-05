Giallo a Madrid, trucidato il consigliere di Yanukovic 

Madrid. Da giurista di supporto per Julija Tymoshenko a consigliere di fiducia di Viktor Yanukovich. Poi le sanzioni dell’Unione Europea (successivamente rimosse) dopo aver contribuito alla repressione dell’Euromaidan, quelle del 2021 imposte dagli Usa per presunta corruzione, i sospetti di legami con Mosca, ma anche un tentativo di avvicinamento a Volodymyr Zelensky. Era questo Andriy Portnov, 51enne avvocato ed ex politico ucraino ucciso a colpi di pistola mercoledì mattina a Pozuelo de Alarcón, località vip alle porte di Madrid, in un agguato con ancora diversi punti da chiarire, a cominciare dal movente. Un fatto di sangue con tutta l’aria di una vera e propria esecuzione, avvenuta in pieno giorno e in modalità agghiaccianti: colpita da mani per ora ignote, la vittima aveva appena lasciato le proprie figlie nell’esclusiva Scuola Americana di Madrid.

Quando la polizia è arrivata sul posto, chi ha commesso il crimine (forse più di una persona, sospettano gli inquirenti), era già riuscito a dileguarsi. Gli agenti hanno poi lavorato sulla scena per ore. Gli investigatori continuano la ricerca dei killer e mantengono al momento aperte tutte le ipotesi: una delle piste battute, secondo l’agenzia Efe, è quella del movente politico per il suo passato filo-russo. Portnov, il cui nome figurava nella lista dei nemici dell’Ucraina stilata dal sito Mirotvorets, viveva in Spagna da circa un anno. I media ucraini, diversi dei quali sfidati da questo potente avvocato con cause legali (spesso efficaci) per notizie sul suo conto, riportano che aveva già trascorso periodi all’estero in passato. Almeno altri due fatti di sangue gravi avvenuti di recente in Spagna hanno il conflitto tra Russia e Ucrania sullo sfondo. Ad aprile 2022, il presunto suicidio del magnate russo Sergei Protosenja, trovato morto insieme alla moglie e alla figlia a Lloret de Mar (Girona). A febbraio 2024, nella località di Villajoyosa (Alicante), l’assassinio di Maxim Kuzmínov, pilota russo disertore.

