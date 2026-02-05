Uccisi dal gas, comunità sotto choc 

Lucca. A Porcari, in provincia di Lucca, una famiglia di quattro persone di origine albanese è morta a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio nella casa in cui viveva da pochi mesi, nella frazione di Rughi. Le vittime sono Arti Kola, 48 anni, la moglie Jonida, coetanea, e i figli Hajdar, 22 anni, e Xhesika, 15. L’uomo lavorava come verniciatore, il figlio in un’azienda elettromeccanica della zona, mentre la figlia frequentava la scuola; la madre era casalinga.

Le indagini

La casa e la caldaia, risultata nuova e ancora in garanzia, sono state poste sotto sequestro dai carabinieri. L’impianto di riscaldamento era autonomo e collocato all’interno dell’abitazione; gli accertamenti riguarderanno non solo la caldaia ma anche i tubi di scarico dei fumi.

L’allarme

I corpi sono stati trovati tutti nella stessa stanza al secondo piano: padre e figlio a terra, accanto alla figlia, mentre la madre era sul letto. A lanciare l’allarme è stato lo zio dei ragazzi, preoccupato perché non riceveva risposte. Insieme a due vicini e ai carabinieri è entrato in casa, ma sia lui sia i militari hanno accusato malori e sono rimasti intossicati; lo zio è svenuto, mentre i carabinieri sono stati dimessi la mattina successiva.

I vigili del fuoco hanno rilevato che l’abitazione era saturata di monossido, gas inodore e incolore, che rende difficile accorgersi del pericolo. Al piano terra la tavola era ancora apparecchiata, segno che la famiglia aveva appena cenato.

Il precedente

La comunità di Porcari è sotto shock e rivive il dolore di una tragedia avvenuta nel 1992, quando un’altra famiglia di quattro persone morì per una caldaia difettosa. In segno di lutto sono stati annullati gli eventi del Carnevale e organizzata una veglia di preghiera. Davanti alla casa dei Kola cittadini e conoscenti hanno deposto fiori e un palloncino rosso a forma di cuore.

