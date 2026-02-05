VaiOnline
Lucca.
06 febbraio 2026 alle 00:22

Uccisi dal gas, comunità sotto choc 

Trent’anni fa un’altra famiglia sterminata in circostanze analoghe 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lucca. A Porcari, in provincia di Lucca, una famiglia di quattro persone di origine albanese è morta a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio nella casa in cui viveva da pochi mesi, nella frazione di Rughi. Le vittime sono Arti Kola, 48 anni, la moglie Jonida, coetanea, e i figli Hajdar, 22 anni, e Xhesika, 15. L’uomo lavorava come verniciatore, il figlio in un’azienda elettromeccanica della zona, mentre la figlia frequentava la scuola; la madre era casalinga.

Le indagini

La casa e la caldaia, risultata nuova e ancora in garanzia, sono state poste sotto sequestro dai carabinieri. L’impianto di riscaldamento era autonomo e collocato all’interno dell’abitazione; gli accertamenti riguarderanno non solo la caldaia ma anche i tubi di scarico dei fumi.

L’allarme

I corpi sono stati trovati tutti nella stessa stanza al secondo piano: padre e figlio a terra, accanto alla figlia, mentre la madre era sul letto. A lanciare l’allarme è stato lo zio dei ragazzi, preoccupato perché non riceveva risposte. Insieme a due vicini e ai carabinieri è entrato in casa, ma sia lui sia i militari hanno accusato malori e sono rimasti intossicati; lo zio è svenuto, mentre i carabinieri sono stati dimessi la mattina successiva.

I vigili del fuoco hanno rilevato che l’abitazione era saturata di monossido, gas inodore e incolore, che rende difficile accorgersi del pericolo. Al piano terra la tavola era ancora apparecchiata, segno che la famiglia aveva appena cenato.

Il precedente

La comunità di Porcari è sotto shock e rivive il dolore di una tragedia avvenuta nel 1992, quando un’altra famiglia di quattro persone morì per una caldaia difettosa. In segno di lutto sono stati annullati gli eventi del Carnevale e organizzata una veglia di preghiera. Davanti alla casa dei Kola cittadini e conoscenti hanno deposto fiori e un palloncino rosso a forma di cuore.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Mai insediata in Consiglio la commissione speciale sulla transizione

Rinnovabili, la Sardegna indifesa dagli speculatori

Nessuna protezione contro l’invasione degli impianti La Regione verso l’impugnazione del decreto energia 
L’inchiesta

Nuchis, Bancali, Nuoro Criminalità organizzata già sbarcata nell’Isola

L’allarme mentre infuria la polemica sul 41-bis 
Andrea Busia
Preoccupazione ad Alghero.

Il “rapinatore della Casa di carta” colpisce due volte

Caterina Fiori
Il caso

Sulcis, bocciato il progetto per collegare gli invasi

No del Ministero al parco fotovoltaico per produrre l’energia necessaria a spostare l’acqua tra i bacini 
Francesco Pintore
La storia

«Non sono un falso prete: la mia chiesa è diversa, posso celebrare la messa»

Per la Curia è uno «pseudo-vescovo», ma Simone Maria Mameli si difende 
Riccardo Spignesi
Il caso

Guide turistiche, Isola bocciata tra le proteste

Le associazioni: «Domande fuori contesto, impossibile prepararsi adeguatamente» 
Luca Mascia
Regione

«Statutaria, sì all’esame di metà mandato»

Prima bozza della legge, ma la parte sul sistema elettorale è lasciata in bianco 
Roberto Murgia