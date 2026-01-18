Tutto facile per il Bonorva con lo Stintino 

Bonorva 5

Stintino 1

Bonorva (4-3-3) : Vassallo, Soro (25’ st Caria), Cordoba, M. Sanna (5’ st Jara), Spanu (36’ st F. Sanna), Camara, Zappareddu, Pusceddu, Caddeo (23’ st Silanos), Pinna, Saba (13’ st Chelo). In panchina Mannoni, Gutierrez, Nieddu, Matassa. Allenatore Pulina.

Stintino (4-4-2) : Perez, Troisi, Zuchi, Silvetti, Mele (1’ st Cardone), Cobas, Arenas (23’ st Sotgiu), Volo (7’ st Mancinelli), Tiabi, Capponi (17’ st D’Amico), Bombagi (1’ st Achenza). In panchina Scanu, Ciminelli, Billi, Mbow. Allenatore Congiata.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : pt 2’ Caddeo, 5’ Troisi (r), 14’ e 33’ Saba, 40’ Pinna, 44’ Pusceddu.

Note : espulso Tiabi; ammoniti Spanu, Saba, M. Sanna, Caddeo, Volo.

Bonorva. Una manita in 45’. Terrificante. Una valanga rossa si abbatte al Chessa sul malcapitato Stintino, rimasto in 10 quando la partita è, in parte, già compromessa. Apre le danze Caddeo con una punizione dal limite dopo 2’. Trosi replica al 5’ dagli undici metri per un fallo causato da Spanu. Sale in cattedra Saba, che al 14’ allunga sul 2-1 con un tiro a giro (le proteste degli ospiti per due uomini a terra portano al rosso a Tiabi) e al 33’ segna il 3-1 con una zampata dentro l’area su assist di Pusceddu. Lo Stintino tira i remi in barca e la retroguardia al 40’ lascia tempo e spazio a Pinna per trafiggere Perez. Dagli sviluppi di un calcio piazzato al 44’ svetta la testa di M. Sanna che porta Pusceddu a siglare un facile tap-in. (f. p.)

