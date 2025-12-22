Tutto esaurito agli show del cartellone natalizio, oggi maghi e illusionisti 

A Quartucciu è immersa nel clima natalizio. Stanno riscuotendo una grande partecipazione le iniziative dell’ampio cartellone di eventi organizzati dall’assessorato alla Cultura, Sport, Spettacolo e Pubblica Istruzione con la collaborazione della Pro Loco e dell'Associazione Enti locali.

Sabato alla Domus Art c’è stato il pienone per “Sonus de vida” con, tra gli altri, i cantanti Piero Marras e Diana Puddu. Due domeniche fa il parco Atzeni si è trasformato nel Villaggio di Babbo Natale e si è riempito di bambini che hanno giocato con gli animatori (si replica lunedì 29 nel Centro agroalimentare di Sant’Isidoro, con animazione degli scout). Tante presenze anche venerdì per il concerto della banda musicale Santa Cecilia nella chiesa di San Giorgio Martire, così come per “Cantus de paxi e de Natali” alla Domus Art con il duo Animas. «Siamo molto contenti che Quartucciu stia rispondendo in modo positivo», dice soddisfatta l’assessora Elisabetta Contini.

Oggi si prosegue, nella chiesa di San Pietro Pascasio ci sarà uno show di magia e illusionismo. Poi il 30, stessa location, un concerto gospel. La seconda parte del programma sarà la mattina del 3 gennaio, con “La Befana vien giocando”: animazioni, giochi e merenda al parco Atzeni. Il giorno dopo, nella chiesa di San Giorgio Martire, concerto del coro Is Concias di Quartucciu. La Befana arriverà il pomeriggio del 5 a Sant’Isidoro. Il 6 pomeriggio, tombolata a San Pietro Pascasio. Questo evento è molto atteso poiché mancava da diverso tempo.

