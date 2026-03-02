Tutti pazzi per Tutankhamon: mostra presa d’assalto 

Due giorni da record. Passeggiata coperta del Bastione presa d’assalto dai visitatori in occasione del primo fine settimana di apertura della mostra “Tutankhamon. La tomba, il tesoro, la scoperta”, organizzata da Sémata e dall’assessorato comunale alla Cultura. Tra sabato e domenica sono stati oltre 1.600 i biglietti venduti per immergersi nel mito del faraone e nell’incredibile vicenda legata al ritrovamento della sua tomba.

In mostra le uniche repliche ufficiali certificate dal Ministero delle Antichità Egiziano, che riproducono fedelmente i capolavori del suo straordinario corredo funerario, oggi custodito integralmente nel Grand Egyptian Museum. La visita è arricchita da ricostruzioni scenografiche, tecnologia immersiva e realtà virtuale che permettono di rivivere l'emozione della scoperta del monumento funerario più celebre dell’antichità, proprio come fece nel 1922 il suo scopritore, l’archeologo britannico Howard Carter. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 31 luglio. Durante questi cinque mesi di apertura saranno proposti cicli di conferenze divulgative a carattere scientifico, in collaborazione col mondo della ricerca, dell'Università e della Soprintendenza, che metteranno anche in evidenza i legami tra la civiltà dell'antico Egitto e la Sardegna. Tra i tanti nomi importanti coinvolti, quello del più famoso archeologo ed egittologo al mondo, Zahi Hawasse, che sarà in città il 10 e l’11 aprile.

