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In spiaggia.
05 ottobre 2026 alle 01:23

Tutti ancora al mare: «Il momento migliore per vivere la spiaggia» 

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In una giornata da sogno per surfisti e appassionati di windsurf, quella di ieri è stata forse la più ventosa delle ultime settimane. Il vento, però, non ha fermato le ancora tante persone in costume e telo mare, pronte a tuffarsi nelle acque ancora calde del Poetto.

«Noi cerchiamo di venire tutto l’anno». A raccontarlo, seduti in cerchio con gli occhiali da sole, sono Pietro Orrù, Lorenzo Moi e Simone Lepori, cagliaritani doc che non rinuncerebbero mai a qualche ora di sole. «Quest’anno abbiamo visto tanti turisti e molti – commenta Orrù – continuano ancora ad arrivare». Peccato non aver portato le tavole da surf, aggiungono. Ma a un tuffo non si può dire di no: «Siamo appena usciti dall’acqua».

Poco distante, alla quarta fermata, Simone Chieco e Susy Tocco hanno appena poggiato la tavola sulla riva. «Quest’estate ha fatto davvero troppo caldo – racconta Chieco, che due anni fa si è trasferito da Milano a Cagliari – penso che ora sia il momento ideale per stare al mare». Concorda l’amica, arrivata in vacanza da Roma. «È bellissimo anche solo poter stare davanti al mare, che sia mosso o no. Per chi, come noi, arriva dalla città, non si potrebbe chiedere di meglio».

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