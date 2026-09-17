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Monserrato.
18 settembre 2026 alle 00:23

Tutti al parco per l’open day dello sport 

Domani la festa delle 30 associazioni cittadine tra stand e prove 

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Il Parco Magico di Monserrato è pronto a trasformarsi in una grande palestra a cielo aperto. Domani dalle 16.30 alle 19.30 va in scena la con la Festa dello Sport, un evento pensato per mettere in contatto associazioni, famiglie e giovani alla ricerca della disciplina più adatta.

La grande festa

«È il quinto anno di questa manifestazione: una sorta di fiera dello sport di Monserrato, nella quale le società si presentano alle famiglie e agli atleti», spiega Andrea Nazzaro, presidente regionale Pgs. Non soltanto stand: le associazioni porteranno in piazza atleti e istruttori, con dimostrazioni e prove aperte a tutti. «Per le discipline meno conosciute è anche l’occasione per farsi scoprire. L’iniziativa completa il percorso di Pauly Sport, il progetto portato avanti nelle scuole insieme al Comune». Entusiasta l’assessora allo Sport, Fabiana Boscu: «Continuiamo a investire nella promozione sportiva del territorio. Anno dopo anno sono le stesse società a chiederci di partecipare». Un vero open day, secondo Maura Sergi, presidente della commissione Sport. «Ogni associazione avrà una propria postazione. I ragazzi proveranno le discipline sul momento e capiranno quali siano le proprie attitudini, così da scegliere con maggiore consapevolezza».

Il movimento
Con circa 30 associazioni, Monserrato può contare su un totale di circa 1000 atleti impegnati. Per la Festa, saranno circa dodici gli sport rappresentati, dal pattinaggio al tiro con l’arco, passando per rugby, basket, pallavolo, ginnastica ritmica, danza, tennis tavolo e arti marziali.
Tra queste ci sarà l’Accademia Taekwondo Do ITF. «A oggi contiamo 35 atleti, con una presenza crescente di adolescenti. Il nostro sport aiuta bambini e ragazzi a lavorare sull’autostima, sulla consapevolezza e sulla fiducia in se stessi. Alcuni nostri atleti mostreranno tecniche di combattimento e difesa personale: puntiamo alla crescita della persona, non soltanto dell’atleta », spiega la presidente e maestro direttore tecnico Giuseppina Vacca.
70 invece gli iscritti della Wolves’ Den Muay Thai, più della metà agonisti tra bambini, ragazzi e adulti. «La Festa dello Sport è un’iniziativa importante per far conoscere le realtà sportive del paese», dice il presidente Fabrizio Puddu. «Ogni allenamento costruisce lealtà, rispetto, disciplina e relazioni. Dopo un grave incidente in moto nel 2006 tornai ad allenarmi e nel 2010 iniziai un percorso agonistico durato nove anni. Il messaggio che voglio dare agli atleti è: non smettete di rincorrere un sogno solo perché qualcuno vi dice che non si può raggiungere». Anche dimostrazioni Blsd sui manichini con il medico Luigi Cadeddu, oltre alla presenza di Diabete Zero.

Il sindaco

«È un bellissimo appuntamento che ritorna grazie alla Pgs e a Nazzaro», conclude il sindaco Tomaso Locci. «Negli anni ha coinvolto tanti atleti e tante discipline. Incentivare le famiglie a far praticare sport ai propri figli è fondamentale: insegna principi e regole che poi servono anche nella società. Siamo molto contenti di riproporlo e anche quest’anno ci saranno momenti di premiazioni».

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