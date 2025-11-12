Tutte le sfide dei nazionali rossoblù  

Con Moldavia-Italia stasera alle 20.45, che vedrà impegnato Caprile, cominciano le partite dei 7 nazionali del Cagliari. Per il portiere domenica sera la seconda sfida, a Milano con la Norvegia. Domani cinque rossoblù in campo: cominciano Idrissi e Palestra alle 16 nello scontro diretto Polonia-Italia U21 (sono in testa a punteggio pieno), gli azzurrini poi giocheranno martedì in Montenegro. Un'ora dopo per Luvumbo l'amichevole di lusso Angola-Argentina: un evento eccezionale per i 50 anni dell'indipendenza del Paese, per il quale la federazione ha pagato alla Selección ben 12 milioni di euro. Luvumbo poi martedì avrebbe anche un'amichevole con la Guinea-Bissau, che potrebbe essere cancellata. A seguire Kılıçsoy in Turchia-Ucraina U21 (ore 18, l'altra martedì alle 17 in Lituania) e Obert in Slovacchia-Irlanda del Nord (ore 20.45, lunedì scontro diretto qualificazione con la Germania). Chiude Mina con la Colombia, amichevoli negli Usa nella notte fra sabato e domenica con la Nuova Zelanda e in quella fra martedì e mercoledì con l'Australia.

Dal campo

Oggi seduta mattutina, ieri ancora personalizzato per Ciocci, Deiola, Liteta, Pintus e Rog, provato il nuovo pallone invernale (arancione) Puma: farà il suo debutto in Cagliari-Genoa. (r. sp.)

