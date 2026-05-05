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Villacidro.
06 maggio 2026 alle 00:25

Tutela dell’ambiente, studenti a lezione con gli esperti  

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Migliorare la raccolta differenziata e promuovere comportamenti sostenibili: gli alunni dell’istituto comprensivo di Villacidro a scuola di educazione ambientale.

II progetto, promosso dal Comune, in collaborazione con la società Avr Group, gestore del servizio rifiuti, prevede incontri sulla corretta separazione dei rifiuti, il ciclo di recupero, smaltimento, riduzione della produzione. «Un percorso educativo – dice il sindaco, Federico Sollai – pensato per fornire conoscenze utili agli studenti, rendendoli protagonisti di buone pratiche ambientali. L’iniziativa è nata da una sinergia tra diversi assessorati. Attraverso queste azioni costruiamo una Villacidro più sostenibile e responsabile». L’assessore all’ambiente Marco Erbi afferma: «Migliorare la raccolta differenziata richiude conoscenze e partecipazione attiva dei cittadini, a partire dai più giovani». Mentre l’assessora alla pubblica Istruzione, Loredana Porcu, pone l’accento sul valore formativo: «Non si tratta solo di insegnare a differenziare, ma costruire una coscienza civica che consenta ai bambini di essere protagonisti nella tutela dell’ambiente e diventare cittadini responsabili e consapevoli». Tre gli incontri a scuola con l'esperto Ruggero Ronzulli, da mercoledì 13 a venerdì 15. (s. r.)

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